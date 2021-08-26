На Київщині чоловік порізав коханця дружини

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У Київській області чоловік заскочив дружину у ліжку зі своїм другом і напав на суперника з ножем

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Київської області.

Інцидент трапився у селі Качали Бучанського району. За словами правоохоронців, чоловік повернувся додому і побачив, що дружини немає. Він вирушив шукати її.

Зайшовши до будинку товариша, чоловік побачив дружину у ліжку в його обіймах. 36-річний нападник схопив стамеску та завдав коханцеві чотири удари в груди та живіт.

Потерпілого госпіталізували, наразі він перебуває у реанімації. Чоловікові тепер загрожує в'язниця.

Нагадаємо, днями у Києві затримали чоловіка, який скинув співмешканку з балкона сьомого поверху.