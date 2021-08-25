У Києві затримали чоловіка, який скинув співмешканку з балкона сьомого поверху

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства - підозрюють чоловіка, який намагався втекти після того, як скинув жінку з балкона 7-го поверху на столичній Троєщині

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Києва.

Зловмисник після скоєного вийшов на вулицю та намагався втекти, проте його затримали місцеві мешканці, які стали свідками інциденту. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства", - повідомили поліцейські.

Від отриманих травм 37-річна жінка загинула на місці. Подія трапилась у багатоповерхівці по вулиці Оноре де Бальзака.

Так, за даними правоохоронців, між чоловіком і потерпілою виник конфлікт, під час якого фігурант виштовхав жінку за межі балкону, докладаючи усіх зусиль, аби вона не втрималась та впала.

Цю подію побачила перехожа, яка намагалась завадити діям чоловіка та просила його зупинитись, проте він не слухав її та продовжував свої дії", - додали у поліції.

Зазначається, що правоохоронці затримали 55-річного уродженця Донеччини, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Київщині невідомий чоловік заліз до будинку та напав з ножем на дітей.