На Киевщине мужчина порезал любовника жены
В Киевской области мужчина застал жену в постели со своим другом и напал на соперника с ножом
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Киевской области.
Инцидент произошел в селе Качали Бучанского района. По словам правоохранителей, мужчина вернулся домой и увидел, что жены нет. Он отправился искать ее.
Зайдя в дом товарища, муж увидел жену в постели в его объятиях. 36-летний нападающий схватил стамеску и нанес мужчине четыре удара в грудь и живот.
Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Мужчине теперь грозит тюрьма.
Напомним, на днях в Киеве задержали мужчину, который сбросил сожительницу с балкона седьмого этажа.
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