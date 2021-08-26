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26 августа 2021, 16:24 2342

На Киевщине мужчина порезал любовника жены

26 августа 2021, 16:24 2342
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Фото из открытых источников
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В Киевской области мужчина застал жену в постели со своим другом и напал на соперника с ножом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Киевской области.

Инцидент произошел в селе Качали Бучанского района. По словам правоохранителей, мужчина вернулся домой и увидел, что жены нет. Он отправился искать ее.

Зайдя в дом товарища, муж увидел жену в постели в его объятиях. 36-летний нападающий схватил стамеску и нанес мужчине четыре удара в грудь и живот.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Мужчине теперь грозит тюрьма.

Напомним, на днях в Киеве задержали мужчину, который сбросил сожительницу с балкона седьмого этажа.

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