На Київщині поліцейський на авто збив людину
Поблизу Вишгорода Київської області поліцейський на авто збив пішохода
Про це інформує RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.
Це сталося 24 серпня близько 23 години у селі Нові Петрівці. Тоді 28-річний старший лейтенант поліції на автомобілі "Volkswagen" рухався вулицею Свято-Покровська, де сталося зіткнення з пішоходом, який вибіг на проїжджу частину неосвітленої ділянки дороги в непризначеному для переходу місці. Їх обох доправили до лікарні.
Наразі Державне бюро розслідувань проводить розслідування за цим фактом.
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