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25 серпня 2021, 14:05 1305

На Київщині поліцейський на авто збив людину

25 серпня 2021, 14:05 1305
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Фото з відкритих джерел
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Поблизу Вишгорода Київської області поліцейський на авто збив пішохода

Про це інформує RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

Це сталося 24 серпня близько 23 години у селі Нові Петрівці. Тоді 28-річний старший лейтенант поліції на автомобілі "Volkswagen" рухався вулицею Свято-Покровська, де сталося зіткнення з пішоходом, який вибіг на проїжджу частину неосвітленої ділянки дороги в непризначеному для переходу місці. Їх обох доправили до лікарні.

Наразі Державне бюро розслідувань проводить розслідування за цим фактом.

Раніше ми розповідали про те, що у Львові п'яний водій збив жінку з дитиною.

ДБР Україна Київ поліція Київська область

 
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