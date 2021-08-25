На Київщині поліцейський на авто збив людину

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Про це інформує RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

Це сталося 24 серпня близько 23 години у селі Нові Петрівці. Тоді 28-річний старший лейтенант поліції на автомобілі "Volkswagen" рухався вулицею Свято-Покровська, де сталося зіткнення з пішоходом, який вибіг на проїжджу частину неосвітленої ділянки дороги в непризначеному для переходу місці. Їх обох доправили до лікарні.