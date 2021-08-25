На Киевщине полицейский на авто сбил человека
Вблизи Вышгорода Киевской области полицейский на авто сбил пешехода
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на полицию Киевщины.
Это произошло 24 августа около 23 часов в селе Новые Петровцы. Тогда 28-летний старший лейтенант полиции на автомобиле "Volkswagen" двигался по улице Свято-Покровская, где произошло столкновение с пешеходом, который выбежал на проезжую часть неосвещенный участок дороги в непредназначенном для перехода месте. Их обоих доставили в больницу.
Сейчас Государственное бюро расследований проводит расследование по данному факту.
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