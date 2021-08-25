На Киевщине полицейский на авто сбил человека

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Об этом информирует RegioNews со ссылкой на полицию Киевщины.

Это произошло 24 августа около 23 часов в селе Новые Петровцы. Тогда 28-летний старший лейтенант полиции на автомобиле "Volkswagen" двигался по улице Свято-Покровская, где произошло столкновение с пешеходом, который выбежал на проезжую часть неосвещенный участок дороги в непредназначенном для перехода месте. Их обоих доставили в больницу.