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25 августа 2021, 14:05 1315

На Киевщине полицейский на авто сбил человека

25 августа 2021, 14:05 1315
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Фото из открытых источников
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Вблизи Вышгорода Киевской области полицейский на авто сбил пешехода

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на полицию Киевщины.

Это произошло 24 августа около 23 часов в селе Новые Петровцы. Тогда 28-летний старший лейтенант полиции на автомобиле "Volkswagen" двигался по улице Свято-Покровская, где произошло столкновение с пешеходом, который выбежал на проезжую часть неосвещенный участок дороги в непредназначенном для перехода месте. Их обоих доставили в больницу.

Сейчас Государственное бюро расследований проводит расследование по данному факту.

Ранее мы рассказывали о том, что во Львове пьяный водитель сбил женщину с ребенком.

ГБР Украина Киев полиция Киевская область

 
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