Біля Ради чоловік погрожував перехожим вибухівкою, його затримала поліція

Фото: Нацполіція

Поруч із будівлею Верховної Ради України правоохоронці затримали чоловіка, який чіплявся до перехожих та погрожував вибухівкою

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Києва у Facebook.

Так, під час патрулювання урядового кварталу столиці правоохоронці помітили чоловіка, який чіплявся до перехожих та повідомив, що має при собі вибухонебезпечні речовини.

Правоохоронці встановили чоловіка, а вибухотехніки перевірили його речі. Жодних небезпечних речовин не виявлено", - зазначають у поліції.

Затриманим виявився уродженець Івано-Франківської області, 1981 року народження. Для подальшого з’ясування обставин його доставили до районного управління поліції. Йому тепер загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що 4 серпня в будівлю Кабінету Міністрів увійшов чоловік, дістав з кишені гранату і погрожував підірвати її. Правоохоронні органи оголосили спецоперацію.

Через деякий час в поліції повідомили, що чоловіка, який погрожував влаштувати вибух затримали. Ним виявився колишній боєць батальйону "Айдар". Йому призначили психіатричну експертизу.