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Біля Ради чоловік погрожував перехожим вибухівкою, його затримала поліція
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12 серпня 2021, 08:26 81

Біля Ради чоловік погрожував перехожим вибухівкою, його затримала поліція

12 серпня 2021, 08:26 81
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Фото: Нацполіція
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Поруч із будівлею Верховної Ради України правоохоронці затримали чоловіка, який чіплявся до перехожих та погрожував вибухівкою

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Києва у Facebook.

Так, під час патрулювання урядового кварталу столиці правоохоронці помітили чоловіка, який чіплявся до перехожих та повідомив, що має при собі вибухонебезпечні речовини.

Правоохоронці встановили чоловіка, а вибухотехніки перевірили його речі. Жодних небезпечних речовин не виявлено", - зазначають у поліції.

Затриманим виявився уродженець Івано-Франківської області, 1981 року народження. Для подальшого з’ясування обставин його доставили до районного управління поліції. Йому тепер загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що 4 серпня в будівлю Кабінету Міністрів увійшов чоловік, дістав з кишені гранату і погрожував підірвати її. Правоохоронні органи оголосили спецоперацію.

Через деякий час в поліції повідомили, що чоловіка, який погрожував влаштувати вибух затримали. Ним виявився колишній боєць батальйону "Айдар". Йому призначили психіатричну експертизу.

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