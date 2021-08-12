Біля Ради чоловік погрожував перехожим вибухівкою, його затримала поліція
Поруч із будівлею Верховної Ради України правоохоронці затримали чоловіка, який чіплявся до перехожих та погрожував вибухівкою
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Києва у Facebook.
Так, під час патрулювання урядового кварталу столиці правоохоронці помітили чоловіка, який чіплявся до перехожих та повідомив, що має при собі вибухонебезпечні речовини.
Правоохоронці встановили чоловіка, а вибухотехніки перевірили його речі. Жодних небезпечних речовин не виявлено", - зазначають у поліції.
Затриманим виявився уродженець Івано-Франківської області, 1981 року народження. Для подальшого з’ясування обставин його доставили до районного управління поліції. Йому тепер загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.
Нагадаємо, що 4 серпня в будівлю Кабінету Міністрів увійшов чоловік, дістав з кишені гранату і погрожував підірвати її. Правоохоронні органи оголосили спецоперацію.
Через деякий час в поліції повідомили, що чоловіка, який погрожував влаштувати вибух затримали. Ним виявився колишній боєць батальйону "Айдар". Йому призначили психіатричну експертизу.