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16 серпня 2021, 15:31 2027

На Київщині двоє чоловіків напали на пасічника

16 серпня 2021, 15:31 2027
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Фото: Нацполіція
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У Київській області двоє чоловіків напали на 67-річного киянина, нанесли йому ножові поранення, викрали майно та на його автомобілі "Volkswagen Caddy" втекли з місця події

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Скривавленого чоловіка поблизу автодороги виявили оперативники Броварського районного управління поліції. Правоохоронці надали пораненому чоловікові першу медичну допомогу та викликали "швидку".

Поліцейські встановили, що 67-річний пасічник приїхав у поле, щоб забрати свої вулики. До нього підійшли двоє незнайомців та почали вимагати, аби чоловік відав мобільний телефон та інше майно. Пасічник відмовився, тоді вони почали його бити, завдали декілька ударів ножем, заволоділи майном і зникли на автівці потерпілого.

Чоловіків розшукали та затримали. Ними виявилися двоє місцевих жителів, 23 та 47-річного віку, які орендували будинок у районі.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Запобіжний захід обере суд.

Раніше повідомлялось, що у Києві невідомий напав на поштове відділення у Деснянському районі.

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