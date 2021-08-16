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16 августа 2021, 15:31 1953

На Киевщине двое мужчин напали на пасечника

16 августа 2021, 15:31 1953
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области двое мужчин напали на 67-летнего киевлянина, нанесли ему ножевые ранения, похитили имущество и на его автомобиле "Volkswagen Caddy" скрылись с места происшествия

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Окровавленного мужчину вблизи автодороги обнаружили оперативники Броварского районного управления полиции. Правоохранители оказали раненому мужчине первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".

Полицейские установили, что 67-летний пасечник приехал в поле, чтобы забрать свои ульи. К нему подошли двое незнакомцев и начали требовать, чтобы мужчина отдал мобильный телефон и другое имущество. Пасечник отказался, тогда они начали его бить, нанесли несколько ударов ножом, завладели имуществом и скрылись на машине потерпевшего.

Мужчин разыскали и задержали. Ими оказались двое местных жителей, 23 и 47-летнего возраста, которые арендовали дом в районе.

За содеянное им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Меру пресечения изберет суд.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный напал на почтовое отделение в Деснянском районе.

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