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11 серпня 2021, 17:39 176

У столиці чоловік напав на поштове відділення

11 серпня 2021, 17:39 176
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Фото з відкритих джерел
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У Києві невідомий напав на поштове відділення у Деснянському районі

Як пише RegioNews, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зловмисник зайшов до приміщення та, погрожуючи ножем працівниці закладу, забрав з каси 22 тисячі гривень.

Працівники поліції затримали нападника у Київській області, куди він втік одразу після скоєння злочину.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі на кладовищі чоловік напав на двох жінок.

Київ пошта Україна напад Столиця

 
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