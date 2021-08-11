У столиці чоловік напав на поштове відділення
У Києві невідомий напав на поштове відділення у Деснянському районі
Як пише RegioNews, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Зловмисник зайшов до приміщення та, погрожуючи ножем працівниці закладу, забрав з каси 22 тисячі гривень.
Працівники поліції затримали нападника у Київській області, куди він втік одразу після скоєння злочину.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі на кладовищі чоловік напав на двох жінок.
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