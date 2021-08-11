У столиці чоловік напав на поштове відділення

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У Києві невідомий напав на поштове відділення у Деснянському районі

Як пише RegioNews, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зловмисник зайшов до приміщення та, погрожуючи ножем працівниці закладу, забрав з каси 22 тисячі гривень.

Працівники поліції затримали нападника у Київській області, куди він втік одразу після скоєння злочину.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі на кладовищі чоловік напав на двох жінок.