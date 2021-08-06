Київська ОДА й перевізники переглянуть тарифи на маршрутах

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Київська облдержадміністрація домовилася з перевізниками про зниження тарифів на проїзд на деяких маршрутах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КОДА у Фейсбуці.

У першу чергу це стосується маршрутів частини Бучанського району та Васильківського напрямку.

У КОДА закликали перевізників врахувати соціальну складову та спроможність пасажирів сплачувати за ці послуги.

"Учасники наради дійшли компромісного рішення переглянути тарифи на проїзд на тих маршрутах, де підвищення відбувались протягом 2021 року, виходячи з того, що таке підвищення не може перевищувати 15-18% або в грошовому вимірі це складає не більше 1-2 грн", - наголосили в КОДА.

Перегляд тарифів має відбутися не пізніше понеділка, 9 серпня.

Нагадаємо, раніше у столичному метро анонсували підвищення вартості проїзду.