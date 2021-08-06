Киевская ОГА и перевозчики пересмотрят тарифы на маршрутах

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Киевская облгосадминистрация договорилась с перевозчиками о снижении тарифов на проезд на некоторых маршрутах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КОДА в Фейсбуке.

В первую очередь это касается маршрутов части Бучанского района и Васильковского направления.

В КОГА призвали перевозчиков учесть социальную составляющую и способность пассажиров платить за эти услуги.

"Участники совещания пришли к компромиссному решению пересмотреть тарифы на проезд на тех маршрутах, где повышения происходили в течение 2021 года, исходя из того, что такое повышение не может превышать 15-18% или в денежном измерении это составляет не более 1-2 грн", - отметили в КОГА.

Пересмотр тарифов должен состояться не позднее понедельника, 9 августа.

Напомним, ранее в столичном метро анонсировали повышение стоимости проезда.