11:59  03 августа
У Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве
14:19  03 августа
Четыре главы фракций имеют низкие показатели голосования в Раде - КИУ
17:41  03 августа
Оккупанты на Донбассе шесть раз сорвали режим тишины, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
03 августа 2021, 16:36 624

Хотел отомстить за брата, а ранил родителей: На Киевщине задержали юного стрелка

03 августа 2021, 16:36 624
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

На Киевщине полицейские задержали хулигана, который в толпе устроил стрельбу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции столичной области

Отмечается, что во время отдыха в одном из инчных заведений Василькова между двумя молодыми людьми произошел конфликт.

"Обидевшись на оппонента, 27-летний молодой человек позвонил своим родителям и брату и сообщил, что его избивают и оскорбляют используя нецензурную лексику. Не мешкая, родственники парня приехали на место происшествия и начали выяснять отношения. Один из гостей схватил газовый баллончик и использовал его в сторону брата оскорбленного парня. Возмутившись поведением наглеца и стремясь уже вступиться за брата, молодой человек взял из автомобиля пистолет и начал стрелять в толпу. Однако, в результате стрельбы ранения получили родители хулигана и еще двое присутствующих", - отмечается в сообщении.

Оружие у злоумышленника изъяли и направили на экспертизу.

Следователи по процессуальным руководством Обуховской окружной прокуратуры Киевской области сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Меру пресечения для задержанного изберет суд.

Напомним, что 17 июля в Киеве неизвестный ранил мужчину из автомата и взял его в заложники

Позже стало известно, что во время переговоров злоумышленник открыл дверь и сдался полицейским.

стрельба полиция Киевская область экспертиза

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Летнее днепровское обострение: "московские каникулы" Краснова-младшего и "запуск в космос" Филатова
Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram