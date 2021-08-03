Хотел отомстить за брата, а ранил родителей: На Киевщине задержали юного стрелка

На Киевщине полицейские задержали хулигана, который в толпе устроил стрельбу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции столичной области

Отмечается, что во время отдыха в одном из инчных заведений Василькова между двумя молодыми людьми произошел конфликт.

"Обидевшись на оппонента, 27-летний молодой человек позвонил своим родителям и брату и сообщил, что его избивают и оскорбляют используя нецензурную лексику. Не мешкая, родственники парня приехали на место происшествия и начали выяснять отношения. Один из гостей схватил газовый баллончик и использовал его в сторону брата оскорбленного парня. Возмутившись поведением наглеца и стремясь уже вступиться за брата, молодой человек взял из автомобиля пистолет и начал стрелять в толпу. Однако, в результате стрельбы ранения получили родители хулигана и еще двое присутствующих", - отмечается в сообщении.

Оружие у злоумышленника изъяли и направили на экспертизу.

Следователи по процессуальным руководством Обуховской окружной прокуратуры Киевской области сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Меру пресечения для задержанного изберет суд.

Напомним, что 17 июля в Киеве неизвестный ранил мужчину из автомата и взял его в заложники

Позже стало известно, что во время переговоров злоумышленник открыл дверь и сдался полицейским.