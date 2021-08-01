Під Києвом знайшли закривавленого таксиста без свідомості
На Київщині в селі Крюківщина співробітники Департаменту охорони виявили закривавленого таксиста, який був без свідомості через ножове поранення в шию та голову
Як передає RegioNews, про це повідомив Telegram- канал "Київ Оперативний".
Потерпілому була надана перша допомога після чого, його передали лікарям "швидкої".
На жаль, шансів вижити у таксиста небагато, адже у нього два ножових поранення в шию і одне в голову. До того ж, ще й відкрита черепно-мозкова травма", – йдеться в повідомленні.
На місці події працюють правоохоронці, які повинні з'ясувати всі деталі інциденту.
Нагадаємо, нещодавно у центрі столиці через маневри таксиста загинув мотоцикліст.
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