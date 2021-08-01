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01 августа 2021, 13:44 5

Под Киевом нашли окровавленного таксиста без сознания

01 августа 2021, 13:44 5
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Фото: Киев Оперативный
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На Киевщине в селе Крюковщина сотрудники Департамента охраны обнаружили окровавленного таксиста, который был без сознания из-за ножевого ранения в шею и голову

Как передает RegioNews, об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

Пострадавшему была оказана первая помощь после чего, его передали врачам "скорой".

К сожалению, шансов выжить у таксиста немного, ведь у него два ножевых ранения в шею и одно в голову. К тому же, еще и открытая черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители, которые должны выяснить все детали инцидента.

Напомним, недавно в центре столицы из-за маневров таксиста погиб мотоциклист.

оружие авто нападение такси Киевская область

 
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