Под Киевом нашли окровавленного таксиста без сознания
На Киевщине в селе Крюковщина сотрудники Департамента охраны обнаружили окровавленного таксиста, который был без сознания из-за ножевого ранения в шею и голову
Как передает RegioNews, об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".
Пострадавшему была оказана первая помощь после чего, его передали врачам "скорой".
К сожалению, шансов выжить у таксиста немного, ведь у него два ножевых ранения в шею и одно в голову. К тому же, еще и открытая черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают правоохранители, которые должны выяснить все детали инцидента.
Напомним, недавно в центре столицы из-за маневров таксиста погиб мотоциклист.
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