Под Киевом нашли окровавленного таксиста без сознания

Фото: Киев Оперативный

На Киевщине в селе Крюковщина сотрудники Департамента охраны обнаружили окровавленного таксиста, который был без сознания из-за ножевого ранения в шею и голову

Как передает RegioNews, об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

Пострадавшему была оказана первая помощь после чего, его передали врачам "скорой".

К сожалению, шансов выжить у таксиста немного, ведь у него два ножевых ранения в шею и одно в голову. К тому же, еще и открытая черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители, которые должны выяснить все детали инцидента.

Напомним, недавно в центре столицы из-за маневров таксиста погиб мотоциклист.