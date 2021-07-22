В аеропорту "Бориспіль" поліцейські зняли грабіжника з літака

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В аеропорту «Бориспіль» поліція затримала грабіжника, якого підозрюють у крадіжці велосипеда

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook поліції Київщини

Зазначається, що зловмисника було затримано в Терміналі Д аеропорту Бориспіль. ВІн намагався перетнути Державний кордон. В подальшому поліцейські спільно з працівниками Державної прикордонної служби України затримали грабіжника та передали його ініціаторам розшуку.

"Встановлено, що 30-річний мешканець Вінниці заволодів велосипедом 14-річного юнака, чим завдав збитків на суму 33 тисячі гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років", -додають у поліції.

Нагадаємо, що на Київщині затримали грабіжника, який вкрав понад 100 тис. грн