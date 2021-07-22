11:41  22 июля
На Херсонщине обнаружили агентурную сеть ФСБ России: среди информаторов - правоохранители и чиновники
13:26  22 июля
В Одессе обрушилась часть здания и разбила машины
08:06  22 июля
Сутки в ООС: оккупанты трижды сорвали "тишину" и ранили нашего воина
UA | RU
UA | RU
22 июля 2021, 16:00 760

В аэропорту "Борисполь" полицейские сняли грабителя с самолета

22 июля 2021, 16:00 760
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В аэропорту «Борисполь» полиция задержала грабителя, которого подозревают в краже велосипеда

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook полиции Киевщины

Отмечается, что злоумышленник был задержан в Терминале Д аэропорта Борисполь. Он пытался пересечь государственную границу. В дальнейшем полицейские совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины задержали грабителя и передали его инициаторам розыска.

"Установлено, что 30-летний житель Винницы завладел велосипедом 14-летнего юноши, чем нанес ущерб на сумму 33 тысячи гривен. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет", -добавляют в полиции

Напомним, что на Киевщине задержали грабителя, который украл более 100 тыс. грн

уголовное дело полиция убытки сроки грабеж

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua