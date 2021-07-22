В аэропорту "Борисполь" полицейские сняли грабителя с самолета

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В аэропорту «Борисполь» полиция задержала грабителя, которого подозревают в краже велосипеда

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook полиции Киевщины

Отмечается, что злоумышленник был задержан в Терминале Д аэропорта Борисполь. Он пытался пересечь государственную границу. В дальнейшем полицейские совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины задержали грабителя и передали его инициаторам розыска.

"Установлено, что 30-летний житель Винницы завладел велосипедом 14-летнего юноши, чем нанес ущерб на сумму 33 тысячи гривен. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет", -добавляют в полиции

Напомним, что на Киевщине задержали грабителя, который украл более 100 тыс. грн