З держдач у Конча-Заспі вже виселили вісьмох чиновників

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Будинок відпочинку "Конча-Заспа" розірвав договори про користування державними дачами з вісьмома чинними та колишніми чиновниками й суддями

Про це повідомили у Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами, пише RegioNews з посиланням на УП.

Зазначається, що договори були розірвані у зв’язку з порушенням умов договору та порядку надання приміщень Будинку відпочинку.

"Будинок відпочинку Конча-Заспа ДУС розірвав договори користування приміщеннями, які укладені між Будинком відпочинку та Піскуном С.М., Литвиновим О.М., Тупицьким О.М., Сліденко І.Д., Іванчуком М.С., Заліско О.І., Ляхом А.Г., Макаряном Д.Б", - йдеться у повідомленні.

Водночас не зазначається, які саме умови договору порушили ексчиновники.

Нагадаємо, раніше у РНБО повідомляли, що із державних дач під Києвом виселять Табачника, Богатирьову і ще 18 осіб.