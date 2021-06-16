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16 июня 2021, 18:44 535

Из госдач в Конча-Заспе уже выселили восемь чиновников

16 июня 2021, 18:44 535
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Фото из открытых источников
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Дом отдыха "Конча-Заспа" расторг договоры о пользовании государственными дачами с восемью действующими и бывшими чиновниками и судьями

Об этом сообщили в Доме отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами, пишет RegioNews со ссылкой на УП.

Отмечается, что договоры были расторгнуты в связи с нарушением условий договора и порядка предоставления помещений Дома отдыха.

"Дом отдыха Конча - Заспа ДУС расторг договоры пользования помещениями, которые заключены между домом отдыха и Пискуном С. М., Литвиновым А. М., Тупицким А. М., Следенко И. Д., Иванчуком М. С., Залиско А. И., Ляхом А. Г., Макаряном Д. Б", - говорится в сообщении.

В то же время не отмечается, какие именно условия договора нарушили экс-чиновники.

Напомним, ранее в СНБО сообщали, что из государственных дач под Киевом выселят Табачника, Богатыреву и еще 18 человек.

Конча-Заспа

 
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