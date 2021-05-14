На Киевщине во время пожара в доме заживо сгорел мужчина

На месте трагедии спасатели обнаружили тело 44-летнего владельца дома

На месте трагедии спасатели обнаружили тело 44-летнего владельца дома

Фото: ГСЧС

В селе Чайки Киевской области возник пожар в частном доме, в результате которого погиб мужчина 1977 года рождения.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.

Сегодня утром, 14 мая, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Садовой.

По прибытию спасатели установили, что из окна жилого дома идет дым.

На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома 1977 года рождения. Пожар локализован в 12:30 и полностью ликвидирован в 14:35 ", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава. Причина пожара сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области в результате пожаров погибли двое мужчин.