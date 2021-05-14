На Киевщине во время пожара в доме заживо сгорел мужчина
На месте трагедии спасатели обнаружили тело 44-летнего владельца дома
На месте трагедии спасатели обнаружили тело 44-летнего владельца дома
В селе Чайки Киевской области возник пожар в частном доме, в результате которого погиб мужчина 1977 года рождения.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.
Сегодня утром, 14 мая, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Садовой.
По прибытию спасатели установили, что из окна жилого дома идет дым.
На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома 1977 года рождения. Пожар локализован в 12:30 и полностью ликвидирован в 14:35 ", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава. Причина пожара сейчас устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области в результате пожаров погибли двое мужчин.
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