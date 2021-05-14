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14 мая 2021, 13:46 284

На Киевщине во время пожара в доме заживо сгорел мужчина

14 мая 2021, 13:46 284
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На месте трагедии спасатели обнаружили тело 44-летнего владельца дома
На месте трагедии спасатели обнаружили тело 44-летнего владельца дома
Фото: ГСЧС
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В селе Чайки Киевской области возник пожар в частном доме, в результате которого погиб мужчина 1977 года рождения.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.

Сегодня утром, 14 мая, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Садовой.

По прибытию спасатели установили, что из окна жилого дома идет дым.

На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома 1977 года рождения. Пожар локализован в 12:30 и полностью ликвидирован в 14:35 ", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава. Причина пожара сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области в результате пожаров погибли двое мужчин.

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