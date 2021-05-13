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13 травня 2021, 10:46 51

У Донецькій області в результаті пожеж загинули двоє чоловіків

13 травня 2021, 10:46 51
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Причини виникнення пожеж встановлюється
Причини виникнення пожеж встановлюється
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 12 травня, на пожежах у Донецькій області загинуло двоє людей.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Так, 12 травня о 22:30 диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення про пожежу, що спалахнула в одному із житлових будинків у смт Новотроїцьке. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка.

Крім того, в селі Трудове загорівся теж житловий приватний будинок. У вогні загинув чоловік 1931 року народження. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 07:32 та ліквідували о 07:55.

Рятувальники попереджають, що 13 травня у більшості районів південних, західних, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської та Чернігівської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше повідомлялось, що на Вінниччині 11 травня сталося шість пожеж в екосистемах. Вогнем знищено близько 4 га сухого настилу.

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