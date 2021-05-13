У Донецькій області в результаті пожеж загинули двоє чоловіків

Причини виникнення пожеж встановлюється

Причини виникнення пожеж встановлюється

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 12 травня, на пожежах у Донецькій області загинуло двоє людей.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Так, 12 травня о 22:30 диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення про пожежу, що спалахнула в одному із житлових будинків у смт Новотроїцьке. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка.

Крім того, в селі Трудове загорівся теж житловий приватний будинок. У вогні загинув чоловік 1931 року народження. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 07:32 та ліквідували о 07:55.

Рятувальники попереджають, що 13 травня у більшості районів південних, західних, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської та Чернігівської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше повідомлялось, що на Вінниччині 11 травня сталося шість пожеж в екосистемах. Вогнем знищено близько 4 га сухого настилу.