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30 квітня 2021, 14:58 466

На Київщині 17-річний хлопець вкоротив собі віку

30 квітня 2021, 14:58 466
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Його шукали три дні
Його шукали три дні
Фото з відкритих джерел
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На Київщині поліцейські знайшли бездиханним розшукуваного 17-річного юнака.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МВС.

Відомо, що 26 квітня до поліції звернулась мати з проханням встановити місцезнаходження її 17-річного сина, який пішов з дому та не повернувся. На зв’язок з рідними підліток також не виходив.

До пошуків хлопця задіяли працівників ювенальної поліції, оперативних підрозділів, дільничних офіцерів поліції та інших служб Білоцерківського районного управління поліції.

"Вчора ввечері працівники ювенальної превенції під час розшукових заходів виявили в одній із закинутих будівель міста Біла Церква тіло хлопця. Він покінчив життя самогубством", - повідомили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 КК України. На даний час поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Чернігівській області застрелився молодий військовий.

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