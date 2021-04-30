На Киевщине 17-летний парень покончил с собой

Его искали три дня

Его искали три дня

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Известно, что 26 апреля в полицию обратилась мать с просьбой установить местонахождение ее 17-летнего сына, который ушел из дома и не вернулся. На связь с родными подросток также не выходил.

К поискам парня задействовали сотрудников ювенальной полиции, оперативных подразделений, участковых офицеров полиции и других служб Белоцерковского районного управления полиции.

"Вчера вечером работники ювенальной превенции во время розыскных мероприятий обнаружили в одном из заброшенных зданий города Белая Церковь тело парня. Он покончил жизнь самоубийством", - сообщили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Черниговской области застрелился молодой военный.