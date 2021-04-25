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25 апреля 2021, 11:39 25

Зеленский осуществил кадровые ротации в СБУ на Киевщине

25 апреля 2021, 11:39 25
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Руководителем СБУ на Киевщине стал бывший чиновник из Прикарпатья
Руководителем СБУ на Киевщине стал бывший чиновник из Прикарпатья
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области - им стал Сергей Заяц.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Указ о назначении нового руководителя действителен со вчерашнего дня. Также другим указом Зеленский освободил от этой должности Олега Головаша.

Известно, что Сергей Заяц ранее был начальником Управления СБУ в Ивано-Франковской области. После перевода его в столицу, на Ивано-Франковщине назначили Виктора Назарука.

Напомним, 15 апреля Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности председателя Кировоградской облгосадминистрации.

Владимир Зеленский СБУ область указ документ

 
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