Зеленский осуществил кадровые ротации в СБУ на Киевщине
Руководителем СБУ на Киевщине стал бывший чиновник из Прикарпатья
Руководителем СБУ на Киевщине стал бывший чиновник из Прикарпатья
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области - им стал Сергей Заяц.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе президента.
Указ о назначении нового руководителя действителен со вчерашнего дня. Также другим указом Зеленский освободил от этой должности Олега Головаша.
Известно, что Сергей Заяц ранее был начальником Управления СБУ в Ивано-Франковской области. После перевода его в столицу, на Ивано-Франковщине назначили Виктора Назарука.
Напомним, 15 апреля Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности председателя Кировоградской облгосадминистрации.
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