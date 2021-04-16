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16 квітня 2021, 13:19 1143

Посадовця Київської ОДА викрито на хабарі: вимагав $10 тисяч за сприяння під час перевірки

16 квітня 2021, 13:19 1143
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Йому вже повідомлено про підозру
Йому вже повідомлено про підозру
Фото: з відкритих джерел
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Заступника начальника одного з управлінь Київської облдержадміністрації викрито під час одержання неправомірної вигоди, також йому повідомлено про підозру за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Посадовець, будучи колишнім працівником Антимонопольного комітету України, вимагав від підприємця 10 тис. доларів неправомірної вигоди за сприяння в уникненні відповідальності під час перевірки", - йдеться у повідомленні.

Так, він пообіцяв вплинути на службову особу Західного міжобласного територіального відділення АМКУ з метою сприяння суб’єкту господарської діяльності в уникненні відповідальності під час проведення перевірки щодо дотримання законодавства.

Службовця затримано правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці встановили причетність колишнього начальника Департаменту вибухотехнічної служби до злочинної діяльності. У разі доведення вини фігурантові може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Офіс генпрокурора хабар чиновники АМКУ Київська область

 
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