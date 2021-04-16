Чиновник Киевской ОГА разоблачен на взятке: требовал $10 тысяч за содействие во время проверки

Ему уже сообщено о подозрении

Ему уже сообщено о подозрении

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Заместителя начальника одного из управлений Киевской облгосадминистрации разоблачили во время получения неправомерной выгоды, также ему сообщено о подозрении за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Чиновник, будучи бывшим работником Антимонопольного комитета Украины, требовал от предпринимателя 10 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в избежании ответственности во время проверки", - говорится в сообщении.

Так, он пообещал повлиять на должностное лицо Западного межобластного территориального отделения АМКУ с целью содействия субъекту хозяйственной деятельности в избежании ответственности во время проведения проверки по соблюдению законодательства.

Служащего задержали правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения неправомерной выгоды.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили причастность бывшего начальника Департамента взрывотехнической службы к преступной деятельности. В случае доказательства вины фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.