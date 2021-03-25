На Київщині викрили посадовців у незаконній передачі 10 га земель лісового фонду

Їм тепер загрожує до шести років позбавлення волі

Їм тепер загрожує до шести років позбавлення волі

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили незаконну передачу землі лісового фонду на Київщині для будівництва житлових будинків та господарських споруд.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр МВС.

Встановлено, що у 2020 році посадові особи однієї з сільських рад Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли передачі 10 гектарів лісової ділянки фізичним особам.

Відведена земельна ділянка лісового фонду призначалася для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд. Відповідно до законодавчих норм - землі лісогосподарського призначення не можуть передаватись у приватну власність", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 25 березня, у Києві та Київській області правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків. У результаті вилучено документацію щодо відведення земельних ділянок у приватну власність.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Київщині голову ОТГ та його заступника викрили на хабарництві.