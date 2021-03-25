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25 марта 2021, 13:59 322

На Киевщине разоблачили чиновников в незаконной передаче 10 га земель лесного фонда

25 марта 2021, 13:59 322
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Им теперь грозит до шести лет лишения свободы
Им теперь грозит до шести лет лишения свободы
Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили незаконную передачу земли лесного фонда в Киевской области для строительства жилых домов и хозяйственных построек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр МВД.

Установлено, что в 2020 году должностные лица одного из сельских советов Киевской области, злоупотребляя своим служебным положением, способствовали передачи 10 гектаров лесного участка физическим лицам.

Отведенный земельный участок лесного фонда предназначался для строительства жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений. Согласно законодательных норм - земли лесохозяйственного назначения не могут передаваться в частную собственность", - говорится в сообщении.

Сегодня, 25 марта, в Киеве и Киевской области правоохранители провели ряд санкционированных обысков. В результате изъята документация по отводу земельных участков в частную собственность.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Киевщине главу ОТГ и его заместителя разоблачили на взяточничестве.

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