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16 марта 2021, 15:50 16

В Ирпене с завтрашнего дня ужесточат карантинные меры: что известно

16 марта 2021, 15:50 16
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В центральной больнице города на 100% заполнении палаты для COVID-больных
Фото: Facebook
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Мэр Ирпеня Александр Маркушин из-за стремительного роста больных на коронавирус планирует завтра усилить карантинные мероприятия в регионе, чтобы избежать перевода общины из оранжевой в красную зону карантина.

Об этом Маркушин сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Ситуация с распространением Covid-19 стремительно ухудшается. Если 15 февраля в Приирпеньи было зафиксировано 89 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, то 15 марта - уже 233! Есть 100% наполнения инфекционного отделения и всех палат для лечения больных ковидом в Ирпенской центральной больнице. Массово болеют врачи и учителя! Нагрузка на медиков возросла в разы", - заявил он.

Для того чтобы избежать перевода Ирпенской общины из оранжевой в красную карантинную зону, на период с 17 марта до 5 апреля он инициирует:

  • отмену всех спортивных и культурно-массовых мероприятий;
  • перевод школ на дистанционное обучение (с учетом каникул с 22 по 28 марта);
  • перевод приема граждан в коммунальных службах города в онлайн режим;
  • отмену приема граждан работниками исполнительного комитета Ирпенского городского совета, перевод работы ЦПАУ в онлайн режим (кроме осуществления регистрации места проживания и государственной регистрации физических и юридических лиц, которые будут происходить по предварительной записи);
  • усиление контроля за соблюдением карантинных санитарных норм в местах общего пользования.

Напомним, Максим Степанов заявил, что Киев, Винницкая и Львовская области могут попасть в "красную зону" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

коронавирус карантин мэр Ирпень зона

 
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