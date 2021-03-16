В Ирпене с завтрашнего дня ужесточат карантинные меры: что известно

В центральной больнице города на 100% заполнении палаты для COVID-больных

В центральной больнице города на 100% заполнении палаты для COVID-больных

Фото: Facebook

Мэр Ирпеня Александр Маркушин из-за стремительного роста больных на коронавирус планирует завтра усилить карантинные мероприятия в регионе, чтобы избежать перевода общины из оранжевой в красную зону карантина.

Об этом Маркушин сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Ситуация с распространением Covid-19 стремительно ухудшается. Если 15 февраля в Приирпеньи было зафиксировано 89 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, то 15 марта - уже 233! Есть 100% наполнения инфекционного отделения и всех палат для лечения больных ковидом в Ирпенской центральной больнице. Массово болеют врачи и учителя! Нагрузка на медиков возросла в разы", - заявил он.

Для того чтобы избежать перевода Ирпенской общины из оранжевой в красную карантинную зону, на период с 17 марта до 5 апреля он инициирует:

отмену всех спортивных и культурно-массовых мероприятий;

перевод школ на дистанционное обучение (с учетом каникул с 22 по 28 марта);

перевод приема граждан в коммунальных службах города в онлайн режим;

отмену приема граждан работниками исполнительного комитета Ирпенского городского совета, перевод работы ЦПАУ в онлайн режим (кроме осуществления регистрации места проживания и государственной регистрации физических и юридических лиц, которые будут происходить по предварительной записи);

усиление контроля за соблюдением карантинных санитарных норм в местах общего пользования.

Напомним, Максим Степанов заявил, что Киев, Винницкая и Львовская области могут попасть в "красную зону" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.