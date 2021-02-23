Экс-чиновникам налоговой грозит до 10 лет заключения за финансовые махинации

Действия злоумышленников квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины

Действия злоумышленников квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины

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Пятерым бывшим сотрудникам Броварской объединенной налоговой инспекции сообщено о подозрении по фактам превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа, несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, а также служебного подлога. За содеянное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что когда фигуранты являлись сотрудниками Броварской объединенной налоговой инспекции, в течение 2015-2019 годов незаконно вносили коррективы в автоматизированную информационную систему и данные официальных документов относительно уплаченных налогов. На основании этого людям, которые не имели на это права, был незаконно возмещен налог с доходов физических лиц.

В результате противоправных действий налоговиков субъектам хозяйствования незаконно было возвращено более 3 миллионов гривен государственных средств. Это подтверждается экспертным заключением", - говорится в сообщении.

Среди подозреваемых бывший начальник одного из отделов Броварской налоговой инспекции, три экс-чиновника и муж одной из сотрудниц.

Напомним, на Полтавщине разоблачили схему присвоения миллионов бюджетных средств на закупки медоборудования.