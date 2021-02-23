08:59  23 февраля
В Украине за сутки выявили более четырех тысяч новых случаев COVID-19
11:55  23 февраля
У Зеленского объяснили, почему он пригрозил Раде роспуском
08:31  23 февраля
Обострение на Донбассе: в ООС заявляют о 2 убитых и 3 раненых военнослужащих
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2021, 13:29 32

Экс-чиновникам налоговой грозит до 10 лет заключения за финансовые махинации

23 февраля 2021, 13:29 32
Читайте також українською мовою
Действия злоумышленников квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины
Действия злоумышленников квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Пятерым бывшим сотрудникам Броварской объединенной налоговой инспекции сообщено о подозрении по фактам превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа, несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, а также служебного подлога. За содеянное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что когда фигуранты являлись сотрудниками Броварской объединенной налоговой инспекции, в течение 2015-2019 годов незаконно вносили коррективы в автоматизированную информационную систему и данные официальных документов относительно уплаченных налогов. На основании этого людям, которые не имели на это права, был незаконно возмещен налог с доходов физических лиц.

В результате противоправных действий налоговиков субъектам хозяйствования незаконно было возвращено более 3 миллионов гривен государственных средств. Это подтверждается экспертным заключением", - говорится в сообщении.

Среди подозреваемых бывший начальник одного из отделов Броварской налоговой инспекции, три экс-чиновника и муж одной из сотрудниц.

Напомним, на Полтавщине разоблачили схему присвоения миллионов бюджетных средств на закупки медоборудования.

полиция бюджетные деньги налоги область налоговая служба

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Амбициозный Симчишин: мэру Хмельницкого становится тесно в рамках одного города
Мэр "в шоколаде": как черниговскому городскому голове Атрошенко живется при "зеленых"
Все публикации »
Виктор Таран
Елена Дяченко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua