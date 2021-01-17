Повторні вибори: голосування проходить у штатному режимі, а у Броварах помітили приховану агітацію

Спостерігачі фіксують певні порушення на виборчих дільницях

Спостерігачі фіксують певні порушення на виборчих дільницях

Фото: з відкритих джерел

Виборчі дільниці на повторних виборах у Борисполі відкрилися та діють у повному складі: на всіх 43 дільницях вибори тривають у штатному режимі. Також відкрилися всі виборчі дільниці у Броварах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ЦВК.

У комісії зазначають, що за посаду мера Борисполя змагаються 16 кандидатів, а результати голосування мають бути встановлені до 29 січня 2021 року включно.

Одночасно, у Броварах, де також проходять повторні вибори міського голови, спостерігачі від руху "Чесно" на рекламних бордах помітили приховану агітацію.

На вулицях є прихована агітація на бордах.

Поліція на дільниці (вул. Шевченка, 21) затримала особу, яка намагалася сфотографувати бюлетень.

За подіями у Броварах стежить представник ЧЕСНО Сергій Огородник. Якщо Вам відомо про порушення - контактуйте - 098 204 73 66 pic.twitter.com/gHbhFLldwP — ЧЕСНО (@chesno_movement) January 17, 2021

Окрім того, поліція в Броварах зафіксувала ознаки сітки.

За словами одного зі спостерігачів, жінка залишалася тривалий час на дільниці, віталася і відмічала прізвища виборців на аркуші паперу, який мала з собою. Офіцер поліції зі слідчо-оперативної групи підтвердив цю інформацію. Список з відмітками вилучений і подію зареєстрували як правопорушення", - йдеться у повідомленні руху.

Примітно, що на цій же дільниці затримали чоловіка, який фотографував свій бюлетень. За адресою чоловіка, який встиг відправити бюлетень, прописано 36 виборців. Такі явища можуть мати суттєвий вплив на результати виборів, якщо явка низька.

Раніше повідомлялось, що у трьох містах України сьогодні, 17 січня, проходять повторні вибори міських голів. Мерів обирають у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.