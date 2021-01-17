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Повторні вибори: голосування проходить у штатному режимі, а у Броварах помітили приховану агітацію
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17 січня 2021, 12:41 55

Повторні вибори: голосування проходить у штатному режимі, а у Броварах помітили приховану агітацію

17 січня 2021, 12:41 55
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Спостерігачі фіксують певні порушення на виборчих дільницях
Спостерігачі фіксують певні порушення на виборчих дільницях
Фото: з відкритих джерел
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Виборчі дільниці на повторних виборах у Борисполі відкрилися та діють у повному складі: на всіх 43 дільницях вибори тривають у штатному режимі. Також відкрилися всі виборчі дільниці у Броварах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ЦВК.

У комісії зазначають, що за посаду мера Борисполя змагаються 16 кандидатів, а результати голосування мають бути встановлені до 29 січня 2021 року включно.

Одночасно, у Броварах, де також проходять повторні вибори міського голови, спостерігачі від руху "Чесно" на рекламних бордах помітили приховану агітацію.

Окрім того, поліція в Броварах зафіксувала ознаки сітки.

За словами одного зі спостерігачів, жінка залишалася тривалий час на дільниці, віталася і відмічала прізвища виборців на аркуші паперу, який мала з собою. Офіцер поліції зі слідчо-оперативної групи підтвердив цю інформацію. Список з відмітками вилучений і подію зареєстрували як правопорушення", - йдеться у повідомленні руху.

Примітно, що на цій же дільниці затримали чоловіка, який фотографував свій бюлетень. За адресою чоловіка, який встиг відправити бюлетень, прописано 36 виборців. Такі явища можуть мати суттєвий вплив на результати виборів, якщо явка низька.

Раніше повідомлялось, що у трьох містах України сьогодні, 17 січня, проходять повторні вибори міських голів. Мерів обирають у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

вибори порушення голосування ЦВК Кандидат ТВК
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