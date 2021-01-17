Повторные выборы: голосование проходит в штатном режиме, а в Броварах заметили скрытую агитацию

Наблюдатели фиксируют определенные нарушения на избирательных участках

Наблюдатели фиксируют определенные нарушения на избирательных участках

Фото: из открытых источников

Избирательные участки на повторных выборах в Борисполе открылись и действуют в полном составе: на всех 43 участках выборы проходят в штатном режиме. Также открылись все избирательные участки в Броварах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.

В комиссии отмечают, что за пост мэра Борисполя борются 16 кандидатов, а результаты голосования должны быть установлены до 29 января 2021 года включительно.

Одновременно, в Броварах, где также проходят повторные выборы городского главы, наблюдатели от движения "Честно" на рекламных бордах заметили скрытую агитацию.

На улицах есть скрытая агитация на бордах.

Полиция на участке (вул. Шевченко, 21) задержала человека, который пытался сфотографировать бюллетень.

За событиями в Броварах следит представитель ЧЕСТНО Сергей Огородник. Если Вам известно о нарушениях - контактируйте - 098 204 73 66 pic.twitter.com/gHbhFLldwP — ЧЕСТНО (@chesno_movement) January 17, 2021

Кроме того, полиция в Броварах зафиксировала признаки сетки.

По словам одного из наблюдателей, женщина оставалась длительное время на участке, здоровалась и отмечала фамилии избирателей на листе бумаги, который имела с собой. Офицер полиции со следственно-оперативной группы подтвердил эту информацию. Список с отметками удален и событие зарегистрировали как правонарушение", - говорится в сообщении движения.

Примечательно, что на этом же участке задержали мужчину, который фотографировал свой бюллетень. По адресу мужа, который успел отправить бюллетень, прописано 36 избирателей. Такие явления могут иметь существенное влияние на результаты выборов, если явка низкая.

Ранее сообщалось, что в трех городах Украины сегодня, 17 января, проходят повторные выборы городских председателей. Мэров выбирают в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.