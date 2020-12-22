Под Киевом в собственном доме ограбили мэра Броваров
В селе Гнидын в Киевской области в ночь на 22 декабря несколько человек ограбили частный дом мэра Броваров Игоря Сапожко.
Как передает RegioNews, об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.
По ее словам, нападение на частный дом мэра Броваров было совершено ночью.
Преступление совершили несколько человек. Они проникли в помещение, связали жильцов дома и забрали деньги и ювелирные украшения", - сообщили в полиции.
Грохольская отметила, что к врачам жильцы дома не обращались.
Полиция открыла уголовное производство, поиски нападавших продолжаются.
Напомним, что Игорь Сапожко возглавляет Бровары с 2010 года. На должность городского главы избирался от "Партии регионов", вышел из нее в конце Евромайдана, 20 февраля. На местных выборах этого года баллотировался от своей партии "Единство".
В городе Бровары Киевской области состоится повторное голосование на выборах городского главы.