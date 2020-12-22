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22 декабря 2020, 11:49 1168

Под Киевом в собственном доме ограбили мэра Броваров

22 декабря 2020, 11:49 1168
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Полиция открыла уголовное производство
Полиция открыла уголовное производство
Фото: из открытых источников
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В селе Гнидын в Киевской области в ночь на 22 декабря несколько человек ограбили частный дом мэра Броваров Игоря Сапожко.

Как передает RegioNews, об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.

По ее словам, нападение на частный дом мэра Броваров было совершено ночью.

Преступление совершили несколько человек. Они проникли в помещение, связали жильцов дома и забрали деньги и ювелирные украшения", - сообщили в полиции.

Грохольская отметила, что к врачам жильцы дома не обращались.

Полиция открыла уголовное производство, поиски нападавших продолжаются.

Напомним, что Игорь Сапожко возглавляет Бровары с 2010 года. На должность городского главы избирался от "Партии регионов", вышел из нее в конце Евромайдана, 20 февраля. На местных выборах этого года баллотировался от своей партии "Единство".

В городе Бровары Киевской области состоится повторное голосование на выборах городского главы.

преступление мэр нападение Киевская область Бровары
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