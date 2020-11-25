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25 ноября 2020, 15:31 1259

На Киевщине руководителя исправительной колонии уличили в присвоении госсредств

25 ноября 2020, 15:31 1259
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области правоохранители разоблачили преступную деятельность руководителя одной из исправительных колоний области. Чиновнику за присвоение и растрату государственных средств полиция Киевской области сообщила о подозрении.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что должностное лицо, пользуясь своими полномочиями, издал приказ об установлении себе надбавок за особые условия труда и высокие достижения.

Кроме того, злоумышленник вынес приказ о выделении себе автомобиля для использования в служебных целях, однако не имел на это соответствующего права. Так, за счет средств государственного предприятия растрачено горючего на общую сумму свыше 30 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции обратились в суд с ходатайствами об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей и о наложении ареста на имущество подозреваемого.

Кроме того, подготовлено ходатайство об отстранении должностного лица от должности.

Напомним, в Украине в ближайшее время может появиться новый вид наказания для преступников.

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