На Киевщине руководителя исправительной колонии уличили в присвоении госсредств
В Киевской области правоохранители разоблачили преступную деятельность руководителя одной из исправительных колоний области. Чиновнику за присвоение и растрату государственных средств полиция Киевской области сообщила о подозрении.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Установлено, что должностное лицо, пользуясь своими полномочиями, издал приказ об установлении себе надбавок за особые условия труда и высокие достижения.
Кроме того, злоумышленник вынес приказ о выделении себе автомобиля для использования в служебных целях, однако не имел на это соответствующего права. Так, за счет средств государственного предприятия растрачено горючего на общую сумму свыше 30 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции обратились в суд с ходатайствами об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей и о наложении ареста на имущество подозреваемого.
Кроме того, подготовлено ходатайство об отстранении должностного лица от должности.
Напомним, в Украине в ближайшее время может появиться новый вид наказания для преступников.