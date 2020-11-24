Злочинців в Україні хочуть карати по-новому: що за закон готує Мін'юст

Таку міру покарання будуть застосовувати до тих, хто скоїв нетяжкі злочини

Таку міру покарання будуть застосовувати до тих, хто скоїв нетяжкі злочини

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В Україні найближчим часом може з'явитися новий вид покарання для злочинців - пробаційний нагляд. Відповідний законопроєкт вже підготувало Міністерство юстиції

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає RegioNews з посиланням на сайт відомства.

"Законопроєктом ми пропонуємо ввести новий вид покарання - пробаційний нагляд. Передбачається, що пробація буде застосовуватися і як основне, і як додаткове покарання. В першу чергу, вона розрахована на ті випадки, де суд як покарання призначає обмеження волі або арешт", - зазначив Малюська.

За його словами, таку міру покарання будуть застосовувати до тих, хто скоїв нетяжкі злочини. А впровадження пробаційного періоду знизить витрати на пенітенціарну систему.

За оцінками Мін'юсту, один ув'язнений в тюрмі "коштує" бюджету понад 10 000 гривень на місяць. Витрати на пробації близько 900 гривень, оскільки не треба витрачати гроші на його утримання, харчування і так далі.

Нагадаємо, раніше Малюська пропонував змінити в Україні умови довічного ув'язнення.