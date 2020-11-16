В Украинке на нескольких избирательных участках выявили поддельные бюллетени - ОПОРА

Есть вероятность подделки и печати УИК

Есть вероятность подделки и печати УИК

Фото: oporaua.org

В Украинке Киевской области на четырех избирательных участках выявлено 22 избирательных бюллетеня, имеющих признаки подделки с отметками в виде печати участковых избирательных комиссий.

Как передает RegioNews, об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

На избирательных участках Украинки при подсчете голосов на вечернем заседании члены комиссий начали массово выявлять фейковые избирательные бюллетени с печатями УИК и обозначениями в клетке у кандидата от "Европейской солидарности" Александра Туренко”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на каждом таком бюллетене есть печать УИК. Поэтому, вероятно, речь идет и о подделке печати УИК.

По данным наблюдателей, в течение 15 ноября в полицию Украинки поступило 20 сообщений о нарушении избирательного процесса. В городе Украинка был составлен один админпротокол и открыто одно уголовное производство.

Напомним, 15 ноября прошел второй тур выборов мэра Луцка, Краматорска, Украинки, Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского.