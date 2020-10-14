Борщагівська ОТГ: Кудрик ще влітку втридорога купив два садки, щоб влаштувати перед виборами піар, - ЗМІ

Загалом на купівлю садків пішло близько 140 млн грн, що більше ніж половина річного бюджету Софіївської Борщагівки

Загалом на купівлю садків пішло близько 140 млн грн, що більше ніж половина річного бюджету Софіївської Борщагівки

Сільський голова Софіївської Борщагівки Олесь Кудрик ще влітку закупив два дитячі садки у місцевих забудовників, однак передаються на баланс сільради вони тільки зараз. Кудрик розраховує отримати від цієї події максимальний піарний ефект перед виборами голови Борщагівської ОТГ.

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на статтю " По-дитячому: Як Олесь Кудрик "купує" голоси молодих батьків" , передає RegioNews.

Зокрема йдеться про нові дитячі садки у ЖК "Софія Київська" і "Уютний". "Ця подія широко анонсується владою пристоличного села та подається як цілковитий позитив. Проте у допитливих виборців, схильних до критичного мислення, така ініціатива сільського голови викликала одразу декілька запитань. По-перше, чому Кудрик урочисто бере на баланс садки за 11 днів до місцевих виборів, на яких він планує обратися головою тепер уже цілої Борщагівської ОТГ? Що завадило Олесю Тимофійовичу робити те саме протягом усіх восьми років, що він незмінно очолює аж ніяк не бідне село?" – зазначається у публікації.

На думку автора статті, Кудрик затіяв "позитивну історію" з дитсадками виключно з метою сподобатися виборцям напередодні дня голосування. Це підтверджує і той факт, що за документами, доступ до яких має видання, договір про купівлю дитсадків було укладено ще влітку, проте з введенням нових об'єктів в експлуатацію тягнули аж до 14 жовтня, щоб мати перед виборами максимальний піарний ефект.

Обидва садки Кудрик купив, і говорить про це, як про свою особисту заслугу як керівника села. Проте не потрібно забувати, що за садки він заплатив забудовникам гроші платників податків, тобто простих борщагівців, на чиї голоси він і розраховує 25 жовтня. Тобто Кудрик купує собі виборців, за їхні ж гроші. От такий політичний парадокс, який, на жаль, нікого не дивує", - йдеться у статті.

Наголошується, що при цьому ще й ціна цих дитячих садків може бути сильно завищеною. "Кудрик, звісно, приховує, скільки бюджетних грошей витратив на свою передвиборчу акцію з купівлею дитсадків, але наші джерела надали нам документи, за якими один об'єкт, куплений Кудриком, потягнув майже на 69 млн грн. Якщо припустити, що другий садок коштує бюджету приблизно стільки ж, то виходить, що загалом на купівлю садків пішло близько 140 млн грн, що більше ніж половина річного бюджету Софіївської Борщагівки за 2019 рік, який складав 264 млн грн", - зазначається у публікації.

Автор статті звертає увагу, що компетентним органам варто було б замислитися, чи є такі купівлі під виборами цільовим використанням бюджетних коштів.