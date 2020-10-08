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08 жовтня 2020, 12:30 5

Роман Гах: Ми розширимо амбулаторії в Борщагівській ОТГ и будемо будувати поліклініку

08 жовтня 2020, 12:30 5
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Також планується збільшити перелік лікарів-фахівців
Також планується збільшити перелік лікарів-фахівців
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на русском языке

Щоб забезпечити жителів Борщагівської ОТГ якісним медичним обслуговуванням, для початку потрібно розширити можливості амбулаторії загальної практики, а згодом - побудувати державну поліклініку і навіть пологовий будинок.

Про це розповів кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги народу" Роман Гах в інтерв'ю порталу KV, передає RegioNews.

Моя програма містить проекти щодо поліпшення медичного обслуговування населення, благоустрою та сприяння економічному розвитку громади. Багато з цих проектів, дадуть відчутний результат досить швидко", - сказав він.

Роман Гах зазначив, що зараз в ОТГ є тільки дві амбулаторії загальної практики, чого на десятки тисяч населення явно недостатньо.

Перше, що ми запланували в цьому напрямку - це розширення цих амбулаторій. Ми будемо збільшувати перелік лікарів-фахівців, які там працюють. Паралельно ж заплановано будівництво власної державної поліклініки, а з часом і пологового будинку. Він дуже потрібен людям, адже у нас триває справжній "бебі-бум", - наголосив кандидат в голови Борщагівської ОТГ.

Нагадаємо, раніше Роман Гах започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ", який дозволить окреслити низку основних проблем громади, що потребують першочергового вирішення.

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