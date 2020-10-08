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08 октября 2020, 12:30 5

Роман Гах: Мы расширим амбулатории в Борщаговской ОТГ и будем строить поликлинику

08 октября 2020, 12:30 5
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Также планируется увеличить перечень врачей-специалистов
Также планируется увеличить перечень врачей-специалистов
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українською мовою

Чтобы обеспечить жителей Борщаговской ОТГ качественным медицинским обслуживанием, для начала нужно расширить возможности амбулатории общей практики, а со временем – построить государственную поликлинику и даже роддом.

Об этом рассказал кандидат на должность головы Борщаговской ОТГ от "Слуги народу" Роман Гах в интервью порталу KV, передает RegioNews.

Моя программа содержит проекты по улучшению медицинского обслуживания населения, благоустройства и содействия экономическому развитию громады. Многие из этих проектов, дадут ощутимый результат достаточно быстро", - сказал он.

Роман Гах отметил, что сейчас в ОТГ есть только две амбулатории общей практики, чего на десятки тысяч населения явно недостаточно.

Первое, что мы запланировали в этом направлении – это расширение этих амбулаторий. Мы будем увеличивать перечень врачей-специалистов, которые там работают. Параллельно же запланировано строительство собственной государственной поликлиники, а со временем и роддома. Он очень нужен людям, ведь у нас продолжается настоящий "бэби-бум", - подчеркнул кандидат на главу Борщаговской ОТГ.

Напомним, ранее Роман Гах начал проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ", который позволит очертить ряд основных проблем громады, требующих первоочередного решения.

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