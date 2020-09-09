09:44  09 вересня
Коронавірус в Україні: за добу більше 2,5 тисяч нових випадків зараження
11:21  09 вересня
В промзоні Києва вибухнула автоцистерна для перевезення газу: є жертви
12:39  09 вересня
У Збройних силах за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість армійців
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2020, 10:19 6

У ДБР повідомили про деталі розслідування тортур і зґвалтування в поліції Кагарлика

09 вересня 2020, 10:19 6
Читайте также на русском языке
Чотирьом працівникам поліції повідомлено про підозру, призначено 50 експертиз
Чотирьом працівникам поліції повідомлено про підозру, призначено 50 експертиз
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

В ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції повідомили про підозру чотирьом працівникам цього відділення.

Як передає RegioNews, про це пише "Радіо Свобода".

У кримінальному провадженні призначено близько 50 експертиз різної складності. На даний час отримано висновки у майже 90% призначених експертиз, які підтверджують причетність працівників Кагарлицького ВП до вчинених ними злочинів", - йдеться в повідомленні.

У ДБР підкреслили, що вручення обвинувальних актів підозрюваним працівникам поліції та відкриття матеріалів досудового розслідування у порядку статті 290 КПК України заплановане після отримання результатів всіх необхідних експертиз.

Після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті.

Крім того, статті, за якими ведеться розслідування, передбачають до 12 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що Голосіївський суд Києва продовжив термін слідства у справі зґвалтування поліцейськими жінку у відділку міста Кагарлик.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

суд кримінальна справа поліція правоохоронці Кагарлик
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Закарпатті
"Агрохімік" проти "бандита". Як в Черкасах "зелений" кандидат спробує збити мера Бондаренка
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Всі блоги »