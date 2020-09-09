У ДБР повідомили про деталі розслідування тортур і зґвалтування в поліції Кагарлика

Чотирьом працівникам поліції повідомлено про підозру, призначено 50 експертиз

Чотирьом працівникам поліції повідомлено про підозру, призначено 50 експертиз

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В ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції повідомили про підозру чотирьом працівникам цього відділення.

Як передає RegioNews, про це пише "Радіо Свобода".

У кримінальному провадженні призначено близько 50 експертиз різної складності. На даний час отримано висновки у майже 90% призначених експертиз, які підтверджують причетність працівників Кагарлицького ВП до вчинених ними злочинів", - йдеться в повідомленні.

У ДБР підкреслили, що вручення обвинувальних актів підозрюваним працівникам поліції та відкриття матеріалів досудового розслідування у порядку статті 290 КПК України заплановане після отримання результатів всіх необхідних експертиз.

Після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті.

Крім того, статті, за якими ведеться розслідування, передбачають до 12 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що Голосіївський суд Києва продовжив термін слідства у справі зґвалтування поліцейськими жінку у відділку міста Кагарлик.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.