В ГБР сообщили о деталях расследования пыток и изнасилования в полиции Кагарлыка

Четырем работникам полиции сообщено о подозрении, назначено 50 экспертиз

Четырем работникам полиции сообщено о подозрении, назначено 50 экспертиз

Фото: Facebook

В ходе досудебного расследования уголовного производства о пытках и изнасилованиях в Кагарлицком отделении полиции о подозрении сообщили четырем работникам этого отделения.

Как передает RegioNews, об этом пишет "Радио Свобода”.

В уголовном производстве назначено около 50 экспертиз различной сложности. В настоящее время получены выводы почти 90% предназначенных экспертиз, которые подтверждают причастность работников Кагарлыкского ОП в совершенных ими преступлениях", - говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что вручение обвинительных актов подозреваемым работникам полиции и открытие материалов досудебного расследования в порядке статьи 290 УПК Украины запланировано после получения результатов всех необходимых экспертиз.

После ознакомления с материалами досудебного расследования обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, статьи, по которым ведется расследование, предусматривают до 12 лет заключения.

Ранее сообщалось, что Голосеевский суд Киева продлил срок следствия по делу об изнасиловании полицейскими женщины в участке города Кагарлык.

Напомним, 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.