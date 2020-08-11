Син завгоспа Нацполіції відкрив елітний клуб відпочинку під Києвом
Син начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова володіє фірмою, яка 29 липня відкрила комплекс відпочинку NAVY під Києвом.
Про це передає RegioNews з посиланням на розслідування Bihus.Info.
Наголошується, що Наумов постійно відвідував комплекс напередодні його відкриття і у робочий час.
Його дії виглядали як управління процесом облаштування комплексу", - йдеться в повідомленні.
Журналістів Наумов запевняв, що "ніякого відношення" до NAVY не має. Але вже на наступний день поліцейський чиновник написав пост, в якому визнав, що цим проектом займається його син Микола, який отримав гроші з сімейного бюджету.
За даними держреєстру юросіб, син Наумова вніс у статутний капітал свіжостворений компанії-орендаря комплексу (ТОВ "Радіус 88") 2 мільйона гривень.
При цьому на кінець 2019 року завгосп Нацполіції задекларував сукупних сімейних заощаджень трохи більше половини від цієї суми – 1,3 мільйона гривень.
Раніше повідомлялося, що СБУ виявила велику розтрату на реконструкції аеропорту "Бориспіль" .