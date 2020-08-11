Син завгоспа Нацполіції відкрив елітний клуб відпочинку під Києвом

Бізнес-проєкт фінансувався за рахунок сімейних заощаджень, проте ніяких витрат на нього чиновник не задекларував

Бізнес-проєкт фінансувався за рахунок сімейних заощаджень, проте ніяких витрат на нього чиновник не задекларував

Фото: скрін відео

Син начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова володіє фірмою, яка 29 липня відкрила комплекс відпочинку NAVY під Києвом.

Про це передає RegioNews з посиланням на розслідування Bihus.Info.

Наголошується, що Наумов постійно відвідував комплекс напередодні його відкриття і у робочий час.

Його дії виглядали як управління процесом облаштування комплексу", - йдеться в повідомленні.

Журналістів Наумов запевняв, що "ніякого відношення" до NAVY не має. Але вже на наступний день поліцейський чиновник написав пост, в якому визнав, що цим проектом займається його син Микола, який отримав гроші з сімейного бюджету.

За даними держреєстру юросіб, син Наумова вніс у статутний капітал свіжостворений компанії-орендаря комплексу (ТОВ "Радіус 88") 2 мільйона гривень.

При цьому на кінець 2019 року завгосп Нацполіції задекларував сукупних сімейних заощаджень трохи більше половини від цієї суми – 1,3 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що СБУ виявила велику розтрату на реконструкції аеропорту "Бориспіль" .