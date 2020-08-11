Сын завхоза Нацполиции открыл элитный клуб отдыха под Киевом

Бизнес-проект финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал

Бизнес-проект финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал

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Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова владеет фирмой, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на расследование Bihus.Info.

Отмечается, что Наумов постоянно посещал комплекс накануне его открытия и в рабочее время.

Его действия выглядели как управление процессом обустройства комплекса", - говорится в сообщении.

Журналистов Наумов уверял, что "никакого отношения" к NAVY не имеет. Но уже на следующий день полицейский чиновник написал пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай, который получил деньги из семейного бюджета.

По данным госреестра юрлиц, сын Наумова внес в уставный капитал свежесозданный компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88") 2 миллиона гривен.

При этом на конец 2019 года завхоз Нацполиции задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы – 1,3 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что СБУ выявила крупную растрату на реконструкции аэропорта "Борисполь" .