На Киевщине задержали на взятке чиновника геммологического центра
Руководителя одного из отделов Государственного геммологического центра в Киевской области разоблачили при получении взятки в размере 1,5 тысяч долларов США: он требовал деньги за выдачу выписки из госреестра о регистрации собственных и торговых названий с месторождений Украины.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.
"Руководитель одного из отделов гемологического центра, используя свое служебное положение, требовал и получил "вознаграждение" в сумме 3 тыс. долларов за выдачу выписки из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней из месторождений Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступную деятельность должностного лица разоблачили работники Следственного управления полиции Киевщины при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и по процессуальному руководством прокуратуры области.
Задержали чиновника на "горячем" - во время получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 1,5 тыс. долларов США”, - указано в сообщении.
Следственные действия продолжаются, решается вопрос об объявлении подозрения чиновнику.
Напомним, ранее сообщалось, что одного из начальников Геокадастра на Харьковщине разоблачили на взятке в 6 тысяч долларов.