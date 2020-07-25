На Киевщине задержали на взятке чиновника геммологического центра

Он требовал взятку в размере 3 тысяч долларов

Он требовал взятку в размере 3 тысяч долларов

Фото: Нацполиция

Руководителя одного из отделов Государственного геммологического центра в Киевской области разоблачили при получении взятки в размере 1,5 тысяч долларов США: он требовал деньги за выдачу выписки из госреестра о регистрации собственных и торговых названий с месторождений Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

"Руководитель одного из отделов гемологического центра, используя свое служебное положение, требовал и получил "вознаграждение" в сумме 3 тыс. долларов за выдачу выписки из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней из месторождений Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступную деятельность должностного лица разоблачили работники Следственного управления полиции Киевщины при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и по процессуальному руководством прокуратуры области.

Задержали чиновника на "горячем" - во время получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 1,5 тыс. долларов США”, - указано в сообщении.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об объявлении подозрения чиновнику.

Напомним, ранее сообщалось, что одного из начальников Геокадастра на Харьковщине разоблачили на взятке в 6 тысяч долларов.