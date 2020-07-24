На Харківщині начальника місцевого Геокадастра викрили на хабарі

Хабар вимагали за оформлення дозвільних документів на землю

Хабар вимагали за оформлення дозвільних документів на землю

Фото: прокуратури Харківської області

У Харківській області викрили на хабарі керівника одного з відділів ГУ Геокадастра. Його затримали під час одержання 6 тисяч доларів неправомірної вигоди за оформлення дозвільних документів.

Як передає RegioNews, про це повідомили в прокуратурі області.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що начальник одного з відділів ГУ Госгеокадастра в Харківській області вимагав неправомірну вигоду за оформлення дозвільних документів та виготовлення документації по передачі у власність приватних осіб земельної ділянки державної форми власності площею 10 га.

Сума "послуги" становила 12 тис. доларів США. 23 липня 2020 року вказану особу викрито на отримання першої частини від загальної суми - 6 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Харківської місцевою прокуратурою №4 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на хабарі в Одесі затримали одразу трьох керівників митниці.