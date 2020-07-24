09:46  24 липня
Коронавірус в Україні: медики фіксують різке зростання кількості нових випадків хвороби
09:26  24 липня
Під Києвом на очах у дитини розстріляли бізнесмена
08:19  24 липня
Доба на Донбасі: бойовики 8 раз обстріляли українських військових
UA | RU
UA | RU
24 липня 2020, 09:17 13

На Харківщині начальника місцевого Геокадастра викрили на хабарі

24 липня 2020, 09:17 13
Читайте также на русском языке
Хабар вимагали за оформлення дозвільних документів на землю
Хабар вимагали за оформлення дозвільних документів на землю
Фото: прокуратури Харківської області
Читайте также
на русском языке

У Харківській області викрили на хабарі керівника одного з відділів ГУ Геокадастра. Його затримали під час одержання 6 тисяч доларів неправомірної вигоди за оформлення дозвільних документів.

Як передає RegioNews, про це повідомили в прокуратурі області.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що начальник одного з відділів ГУ Госгеокадастра в Харківській області вимагав неправомірну вигоду за оформлення дозвільних документів та виготовлення документації по передачі у власність приватних осіб земельної ділянки державної форми власності площею 10 га.

Сума "послуги" становила 12 тис. доларів США. 23 липня 2020 року вказану особу викрито на отримання першої частини від загальної суми - 6 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Харківської місцевою прокуратурою №4 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на хабарі в Одесі затримали одразу трьох керівників митниці.

Харьків хабар Держгеокадастр земля Харківська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »