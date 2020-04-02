Владі барона Софіївської Борщагівки скоро настане кінець - ЗМІ
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Апостроф".
За даними видання, влада "переконала" Кудрика, який довго чинив опір, в тому, що Софіївській Борщагівці необхідно об'єднатися в Об'єднану територіальну громаду (ОТГ) з Борщагівкою Петропавлівською. При цьому адміністративний центр нової ОТГ буде не у Кудрика.
"Він "згнітивши серце" погодився, мабуть, розраховуючи зберегти свій вплив і в новоствореній ВІДГ, керівництво якої будуть обирати восени 2020 року. Але, швидше за все, Олеся Тимофійовича "попросять на вихід". І можна не сумніватися, що жителі Софіївської Борщагівки будуть тільки раді посприяти усуненню неабияк набридлого сільського голови", - пише видання.
Причини такого видання пояснює тим, що нова влада бачить місцеві вибори і децентралізацію як потужний інструмент для зміни регіональних еліт, які загрузли в корупції і местничестве і які необхідно "вирвати з корінням", щоб завершити перезавантаження політичної системи країни.
"А вони пустили коріння давно і міцно. І як раз голова Софіївської Борщагівки тому яскравий приклад", - зазначає ЗМІ.
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