Владі барона Софіївської Борщагівки скоро настане кінець - ЗМІ

Сільський голова Софіївської Борщагівки Київської області, де є одні з найбільш перспективних для забудови земель, Олесь Кудрик вже восени після місцевих виборів позбудеться свого "питомого князівства"

Фото: kievvlast.com.ua

Сільський голова Софіївської Борщагівки Київської області, де є одні з найбільш перспективних для забудови земель, Олесь Кудрик вже восени після місцевих виборів позбудеться свого "питомого князівства"

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Апостроф". За даними видання, влада "переконала" Кудрика, який довго чинив опір, в тому, що Софіївській Борщагівці необхідно об'єднатися в Об'єднану територіальну громаду (ОТГ) з Борщагівкою Петропавлівською. При цьому адміністративний центр нової ОТГ буде не у Кудрика. "Він "згнітивши серце" погодився, мабуть, розраховуючи зберегти свій вплив і в новоствореній ВІДГ, керівництво якої будуть обирати восени 2020 року. Але, швидше за все, Олеся Тимофійовича "попросять на вихід". І можна не сумніватися, що жителі Софіївської Борщагівки будуть тільки раді посприяти усуненню неабияк набридлого сільського голови", - пише видання. Причини такого видання пояснює тим, що нова влада бачить місцеві вибори і децентралізацію як потужний інструмент для зміни регіональних еліт, які загрузли в корупції і местничестве і які необхідно "вирвати з корінням", щоб завершити перезавантаження політичної системи країни. "А вони пустили коріння давно і міцно. І як раз голова Софіївської Борщагівки тому яскравий приклад", - зазначає ЗМІ.

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