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10 березня 2020, 14:00 11

На Київщині побили вікна у потязі "Львів-Москва"

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10 березня 2020, 14:00 11
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Невідомі розбили вікно в одному з вагонів поїзда Львів — Москва під час прямування, ніхто з пасажирів не постраждав
скріншот відео
Невідомі розбили вікно в одному з вагонів поїзда Львів — Москва під час прямування, ніхто з пасажирів не постраждав

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Невідомі особи кинули каміння у вікно вагона № 4 поїзда № 74 Львів — Москва. Випадок стався на дільниці Фастів — Київ регіональної філії "Південно-Західна залізниця" під час прямування поїзда. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

За фактом вандалізму залізничники викликали працівників поліції, було складено акт про правопорушення. Збитки уточнюються.

В Укрзалізниці зауважують, що випадки закидання камінням пасажирських вагонів непоодинокі, їх кількість збільшується під час шкільних канікул.


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