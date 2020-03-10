На Київщині побили вікна у потязі "Львів-Москва"

Невідомі розбили вікно в одному з вагонів поїзда Львів — Москва під час прямування, ніхто з пасажирів не постраждав

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Невідомі розбили вікно в одному з вагонів поїзда Львів — Москва під час прямування, ніхто з пасажирів не постраждав

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці". Невідомі особи кинули каміння у вікно вагона № 4 поїзда № 74 Львів — Москва. Випадок стався на дільниці Фастів — Київ регіональної філії "Південно-Західна залізниця" під час прямування поїзда. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. За фактом вандалізму залізничники викликали працівників поліції, було складено акт про правопорушення. Збитки уточнюються. В Укрзалізниці зауважують, що випадки закидання камінням пасажирських вагонів непоодинокі, їх кількість збільшується під час шкільних канікул.

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