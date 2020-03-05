Із залізничного вокзалу Києва заберуть МАФи та наливайки

Головні залізничні ворота України прагнуть зробити комфортним та безпечним простором

Фото зі сторінки Укрзалізниці у facebook

Головні залізничні ворота України прагнуть зробити комфортним та безпечним простором

Про це повідомляє Regionews з посиланням на сайт Укрзалізниці.

До кінця тижня Укрзалізниця розпочне другу масштабну хвилю демонтажу МАФів на станції Київ-Пасажирський. Під ліквідацію підпаде 26 торгових точок на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу.

За словами члена правління АТ "Укрзалізниця" Марчіна Целеєвського, демонтаж МАФів на вокзалі триває з осені минулого року.

"Наша мета — зробити головні залізничні ворота України комфортним та безпечним простором для громадян. Укрзалізниця розпочала ліквідацію осередків хаотичної торгівлі та посилює контроль за порядком та безпекою на вокзалі. Минулого року ми ліквідували 10 кіосків на Вокзальній площі, а вже цієї п’ятниці стартує друга масштабна хвиля демонтажу МАФів", — зазначив він.

Зокрема, компанія планує знести 10 МАФів, розташованих на площі біля західного підземного переходу та ще 16 точок у конкорсі, який з’єднує Центральний та Південний вокзали. Під ліквідацію підпадають торговельні території, на які закінчився термін оренди, в тому числі точки продажу алкоголю на розлив. МАФи, що залишаться на вокзалі, будуть реконструйовані та приведені до єдиного стилю.

Крім того, для посилення правопорядку на вокзалі з лютого 2020 року Укрзалізниця залучила працівників Національної поліції. Наразі на території Центрального та Південного вокзалів розташовано 15 постів Управління поліції охорони, на яких чергують 25 правоохоронців.