В Киевской области побили окна в поезде "Львов-Москва"

Неизвестные разбили окно в одном из вагонов поезда Львов - Москва во время следования, никто из пассажиров не пострадал

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Неизвестные разбили окно в одном из вагонов поезда Львов - Москва во время следования, никто из пассажиров не пострадал

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци". Неизвестные лица бросили камни в окно вагона № 4 поезда № 74 Львов - Москва. Случай произошел на участке Фастов - Киев регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" во время следования поезда. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. По факту вандализма железнодорожники вызвали сотрудников полиции, был составлен акт о правонарушении. Убытки уточняются. В Укрзализныце отмечают, что случаи забрасывания камнями пассажирских вагонов единичны, их количество увеличивается во время школьных каникул.

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