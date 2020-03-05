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05 марта 2020, 16:07 1

Заместителя председателя Госагенства водных ресурсов будут судить за махинации с Бучацким водохранилищем

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05 марта 2020, 16:07 1
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Прокуратура завершила расследование дела о получении восьми тысяч долларов взятки заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Павлом Гвозденко
Фото: Страница Павла Гвозденко в Facebook
Прокуратура завершила расследование дела о получении восьми тысяч долларов взятки заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Павлом Гвозденко

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

ЗАВЕРШЕНО ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ У СПРАВІ СТОСОВНО ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Середа, 4 березня 2020 р.

Напомним, что Павел Гвозденко, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в селе Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

Сейчас прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ открыли подозреваемому и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомления, после чего будет решен вопрос о направлении обвинительного акта в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу ", - говорится в сообщении.


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