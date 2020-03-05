Заместителя председателя Госагенства водных ресурсов будут судить за махинации с Бучацким водохранилищем
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
ЗАВЕРШЕНО ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ У СПРАВІ СТОСОВНО ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ...Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Середа, 4 березня 2020 р.
Напомним, что Павел Гвозденко, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в селе Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.
Сейчас прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ открыли подозреваемому и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомления, после чего будет решен вопрос о направлении обвинительного акта в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу ", - говорится в сообщении.
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