Заместителя председателя Госагенства водных ресурсов будут судить за махинации с Бучацким водохранилищем

Прокуратура завершила расследование дела о получении восьми тысяч долларов взятки заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Павлом Гвозденко

Фото: Страница Павла Гвозденко в Facebook

Прокуратура завершила расследование дела о получении восьми тысяч долларов взятки заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Павлом Гвозденко

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

ЗАВЕРШЕНО ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ У СПРАВІ СТОСОВНО ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Середа, 4 березня 2020 р.

Напомним, что Павел Гвозденко, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в селе Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

Сейчас прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ открыли подозреваемому и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомления, после чего будет решен вопрос о направлении обвинительного акта в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу ", - говорится в сообщении.