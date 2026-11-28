Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, який розповсюджував психотропні речовини через "закладки" на території парку ВДНГ. За незаконну діяльність він отримував оплату криптовалютою

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, молодик отримував психотропні речовини через так звані "майстер-клади", після чого фасував їх на окремі згортки та залишав у різних місцях парку.

Розрахунок за незаконний товар здійснювався через криптовалютний гаманець.

Під час слідчих дій у затриманого вилучили 66 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Чоловікові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві правоохоронці викрили 45-річного чоловіка, який облаштував у приватному будинку теплицю для вирощування конопель. Готовий канабіс він продавав клієнтам. Вартість вилученого наркотичного засобу за цінами "чорного ринку" перевищує 2,5 млн грн.